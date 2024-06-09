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В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией
В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией - РИА Новости, 09.06.2024
В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией
Инициатива по закупке боеприпасов для Украины является пиар-акцией и делает из Чехии мишень, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, бывший глава... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:37
2024-06-09T17:37
2024-06-09T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
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лубомир заоралек
петр павел
петр фиала
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Инициатива по закупке боеприпасов для Украины является пиар-акцией и делает из Чехии мишень, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, бывший глава дипведомства республики, а ныне зампредседателя партии SOCDEM (бывшая Социал-демократическая партия Чехии) Лубомир Заоралек. "Это (чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах - ред.) просто большая пиар-акция, которая привлекает к себе огромное внимание и делает из Чехии мишень. Короче говоря, правительство не проводит продуманной политики, а в украинцев мы лишь вселяем ложные надежды, потому что то вооружение старое или (будет получено) из Африки и вообще некачественное", - сказал Заоралек, которого цитирует издание Idnes. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Согласно информации портала Euractiv, всего к инициативе Чехии присоединились 18 стран, в основном члены ЕС и НАТО. При этом отмечается, что сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. В конце мая чешский премьер Петр Фиала на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге заявил, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров для Украины могут быть проведены уже в июне.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html
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в мире, чехия, украина, африка, лубомир заоралек, петр павел, петр фиала, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чехия, Украина, Африка, Лубомир Заоралек, Петр Павел, Петр Фиала, НАТО, Евросоюз
В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией
Экс-глава дипведомства Чехии назвал идею закупки снарядов для ВСУ пиар-акцией