https://ria.ru/20240609/zakupki-1951800886.html

В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией

В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией - РИА Новости, 09.06.2024

В Чехии назвали инициативу по закупке снарядов для Украины пиар-акцией

Инициатива по закупке боеприпасов для Украины является пиар-акцией и делает из Чехии мишень, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, бывший глава... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T17:37

2024-06-09T17:37

2024-06-09T17:37

специальная военная операция на украине

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лубомир заоралек

петр павел

петр фиала

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Инициатива по закупке боеприпасов для Украины является пиар-акцией и делает из Чехии мишень, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, бывший глава дипведомства республики, а ныне зампредседателя партии SOCDEM (бывшая Социал-демократическая партия Чехии) Лубомир Заоралек. "Это (чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах - ред.) просто большая пиар-акция, которая привлекает к себе огромное внимание и делает из Чехии мишень. Короче говоря, правительство не проводит продуманной политики, а в украинцев мы лишь вселяем ложные надежды, потому что то вооружение старое или (будет получено) из Африки и вообще некачественное", - сказал Заоралек, которого цитирует издание Idnes. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Согласно информации портала Euractiv, всего к инициативе Чехии присоединились 18 стран, в основном члены ЕС и НАТО. При этом отмечается, что сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. В конце мая чешский премьер Петр Фиала на полях неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Праге заявил, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров для Украины могут быть проведены уже в июне.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943061484.html

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в мире, чехия, украина, африка, лубомир заоралек, петр павел, петр фиала, нато, евросоюз