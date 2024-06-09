https://ria.ru/20240609/zaderzhanie-1951790120.html

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве - РИА Новости, 09.06.2024

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве

Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на двух людей на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:57

2024-06-09T15:57

2024-06-09T17:09

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россия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на двух людей на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сотрудниками патрульно-постовой службы района Северное Измайлово задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство", — сказал собеседник агентства.В ведомстве рассказали, что инцидент произошел на Сиреневом бульваре. Конфликт между двумя компаниями перерос в драку, один из участников которой набросился на противников с ножом. Один человек умер от полученных ранений, второго доставили в больницу.Нападавший скрылся, но спустя несколько часов полицейские задержали его.Против задержанного, 1976 года рождения, возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.В столичной прокуратуре уточнили, что это произошло в ночь на 8 июня. Погибший получил девять ножевых ранений, другой пострадавший — три.

https://ria.ru/20240606/nozh-1950903458.html

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