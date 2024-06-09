https://ria.ru/20240609/zaderzhanie-1951790120.html
Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве
Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве - РИА Новости, 09.06.2024
Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве
Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на двух людей на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:57
2024-06-09T15:57
2024-06-09T17:09
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на двух людей на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Сотрудниками патрульно-постовой службы района Северное Измайлово задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство", — сказал собеседник агентства.В ведомстве рассказали, что инцидент произошел на Сиреневом бульваре. Конфликт между двумя компаниями перерос в драку, один из участников которой набросился на противников с ножом. Один человек умер от полученных ранений, второго доставили в больницу.Нападавший скрылся, но спустя несколько часов полицейские задержали его.Против задержанного, 1976 года рождения, возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.В столичной прокуратуре уточнили, что это произошло в ночь на 8 июня. Погибший получил девять ножевых ранений, другой пострадавший — три.
https://ria.ru/20240606/nozh-1950903458.html
https://ria.ru/20240604/ubiystvo-1950528373.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве
Полиция задержала мужчину, который убил ножом прохожего в Москве
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, напавшего с ножом на двух людей на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудниками патрульно-постовой службы района Северное Измайлово задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел на Сиреневом бульваре. Конфликт между двумя компаниями перерос в драку, один из участников которой набросился на противников с ножом. Один человек умер от полученных ранений, второго доставили в больницу.
Нападавший скрылся, но спустя несколько часов полицейские задержали его.
Против задержанного, 1976 года рождения, возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В столичной прокуратуре
уточнили, что это произошло в ночь на 8 июня. Погибший получил девять ножевых ранений, другой пострадавший — три.