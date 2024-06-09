У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда
У берегов йеменского порта Адена загорелось судно после попадания снаряда
© AP Photo / Indian NavyСудно горит после поражения у берегов Йемена
© AP Photo / Indian Navy
Судно горит после поражения у берегов Йемена. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На судне у берегов Йемена после попадания снаряда вспыхнул пожар, сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X.
"Капитан сообщил, что в кормовое отделение судна попал неизвестный снаряд, что привело к пожару", — говорится в публикации.
Инцидент произошел в 70 морских милях к юго-западу от порта Адена.
В ведомстве добавили, что на судне устраняют последствия пожара, оно направляется в порт назначения. Сведения о жертвах не поступали.
Это уже второй инцидент с судами в Аденском заливе за последние сутки. Ночью UKMTO сообщало об атаке на судно в 80 морских милях к юго-востоку от Адена.
Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
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Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.