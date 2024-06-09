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У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда - РИА Новости, 09.06.2024
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06:57 09.06.2024 (обновлено: 09:37 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/yemen-1951724970.html
У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда
У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда - РИА Новости, 09.06.2024
У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда
На судне у берегов Йемена после попадания снаряда вспыхнул пожар, сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T06:57
2024-06-09T09:37
в мире
красное море
аден
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946854179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5b779aea0150ae08ef457ef5136dbd01.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На судне у берегов Йемена после попадания снаряда вспыхнул пожар, сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X. "Капитан сообщил, что в кормовое отделение судна попал неизвестный снаряд, что привело к пожару", — говорится в публикации. Инцидент произошел в 70 морских милях к юго-западу от порта Адена.В ведомстве добавили, что на судне устраняют последствия пожара, оно направляется в порт назначения. Сведения о жертвах не поступали. Это уже второй инцидент с судами в Аденском заливе за последние сутки. Ночью UKMTO сообщало об атаке на судно в 80 морских милях к юго-востоку от Адена.Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240603/khusity-1950295129.html
https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html
https://ria.ru/20240604/korotchenko-1950340162.html
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в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Аден, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда

У берегов йеменского порта Адена загорелось судно после попадания снаряда

© AP Photo / Indian NavyСудно горит после поражения у берегов Йемена
Судно горит после поражения у берегов Йемена - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Indian Navy
Судно горит после поражения у берегов Йемена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На судне у берегов Йемена после попадания снаряда вспыхнул пожар, сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X.
"Капитан сообщил, что в кормовое отделение судна попал неизвестный снаряд, что привело к пожару", — говорится в публикации.
Город Эйлат - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Хуситы заявили о запуске новой ракеты "Палестина" по Эйлату
3 июня, 23:37
Инцидент произошел в 70 морских милях к юго-западу от порта Адена.
В ведомстве добавили, что на судне устраняют последствия пожара, оно направляется в порт назначения. Сведения о жертвах не поступали.
Это уже второй инцидент с судами в Аденском заливе за последние сутки. Ночью UKMTO сообщало об атаке на судно в 80 морских милях к юго-востоку от Адена.
Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Американский авианосец поработал в интересах Москвы
3 июня, 08:00
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал.
Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Аналитик прокомментировал пуск новой баллистической ракеты хуситов
4 июня, 10:59
 
В миреКрасное мореАденЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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