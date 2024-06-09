https://ria.ru/20240609/yemen-1951724970.html

У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда

У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда - РИА Новости, 09.06.2024

У берегов Йемена загорелось судно после попадания снаряда

На судне у берегов Йемена после попадания снаряда вспыхнул пожар, сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T06:57

2024-06-09T06:57

2024-06-09T09:37

в мире

красное море

аден

йемен

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946854179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5b779aea0150ae08ef457ef5136dbd01.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На судне у берегов Йемена после попадания снаряда вспыхнул пожар, сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X. "Капитан сообщил, что в кормовое отделение судна попал неизвестный снаряд, что привело к пожару", — говорится в публикации. Инцидент произошел в 70 морских милях к юго-западу от порта Адена.В ведомстве добавили, что на судне устраняют последствия пожара, оно направляется в порт назначения. Сведения о жертвах не поступали. Это уже второй инцидент с судами в Аденском заливе за последние сутки. Ночью UKMTO сообщало об атаке на судно в 80 морских милях к юго-востоку от Адена.Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.Соединенные Штаты и Великобритания, в свою очередь, с середины января начали наносить удары по объектам хуситов. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240603/khusity-1950295129.html

https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html

https://ria.ru/20240604/korotchenko-1950340162.html

красное море

аден

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене