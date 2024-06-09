Рейтинг@Mail.ru
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у порта Адена - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 09.06.2024 (обновлено: 01:01 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/yemen-1951716111.html
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у порта Адена
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у порта Адена - РИА Новости, 09.06.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у порта Адена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T00:59
2024-06-09T01:01
в мире
красное море
аден
йемен
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067150_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_52aca817d666c851093fd52e60aa721b.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена. "Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 80 морских милях (около 150 километров) к юго-востоку от Адена, Йемен", - говорится в сообщении управления. Инцидент классифицируют как атаку, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240604/korotchenko-1950340162.html
https://ria.ru/20240603/udar-1950163545.html
красное море
аден
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067150_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_b41f1100300ef668147c950ca60db3b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Аден, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у порта Адена

Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена

© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Предоставлено представителем движения "Ансар Алла"
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС в соцсети X сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена.
"Капитан судна сообщил UKMTO об инциденте в 80 морских милях (около 150 километров) к юго-востоку от Адена, Йемен", - говорится в сообщении управления.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Аналитик прокомментировал пуск новой баллистической ракеты хуситов
4 июня, 10:59
Инцидент классифицируют как атаку, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Американский авианосец Дуайт Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
В США назвали сообщения хуситов об ударе по авианосцу ложными
3 июня, 13:52
 
В миреКрасное мореАденЙеменАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала