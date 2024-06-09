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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 09.06.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
Серия взрывов прогремела в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:20
2024-06-09T17:20
2024-06-09T17:21
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области длится порядка девяти часов. "В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов