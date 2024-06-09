https://ria.ru/20240609/voyna-1951641191.html

США толкают Киев к войне с Турцией

США толкают Киев к войне с Турцией - РИА Новости, 09.06.2024

США толкают Киев к войне с Турцией

Общаясь с иностранными журналистами на ПМЭФ, Владимир Путин сообщил, что украинские вооруженные формирования предприняли уже несколько попыток атаковать... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:00

2024-06-09T08:00

2024-06-09T08:04

аналитика

турция

анкара (провинция)

аэс "аккую"

турецкий поток

газпром

александр новак

европа

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Общаясь с иностранными журналистами на ПМЭФ, Владимир Путин сообщил, что украинские вооруженные формирования предприняли уже несколько попыток атаковать транспортно-энергетическую инфраструктуру. В частности, неделю назад наши военные отбили атаку морских беспилотников на одну из компрессорных станций, обеспечивающих прокачку углеводородов в сторону Турции.Простейший анализ подсказывает, что речь идет либо о компрессорной станции "Русская", обеспечивающей работу МГП "Турецкий поток", либо о ее коллеге — станции "Береговая", это исходная точка МГП "Голубой поток".Любое выступление российского лидера всегда слушают очень внимательно, и можно не сомневаться, что эти слова услышали в Анкаре и сделали далеко идущие выводы.Пользуясь советской терминологией, Турция — страна контрастов. С одной стороны, это крупнейшее государство Черноморского региона с численностью населения более 85 миллионов человек, член Североатлантического альянса с 1952 года, обладательница крупнейшего флота в регионе, реализующая геостратегический проект так называемого Великого Турана. И одновременно это государство с большим энергодефицитом, не самой стабильной экономикой и тоскливыми рекордами по части инфляции.Нужно отдать должное: в отличие от Евросоюза, куда турок обещают принять вот уже 25 лет кряду, Анкара никогда и не думала разрывать экономико-энергетическое сотрудничество с Москвой, что позволяет ей преодолевать бесконечные финансовые и бюджетные бури, помаленьку улучшая ситуацию внутри. За готовность торговать со всеми сразу, включая США, Европу и Украину, Анкару часто обвиняют в многовекторности и желании сидеть на нескольких стульях одновременно. Однако если смотреть на эту же ситуацию глазами самих турок, то они лишь стараются обеспечить свои интересы, и если есть желающие торговать нефтью, газом, зерном, СПГ, мукой и прочим — то почему бы и нет. А желающих много: Турция, как мы уже говорили, имеет стратегическое расположение и географически, и политически, и с точки зрения европейской торговли.Если обратиться к статистике службы протокола, выяснится, что Реджеп Эрдоган — глава государства, в активе которого чуть ли не рекорд по количеству и частоте встреч с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран с 2014 года, когда Эрдоган пришел к власти, встречались почти два десятка раз, причем большая часть встреч происходила на российской земле.В результате этих поездок Эрдогану удалось значительно поправить государственные дела, впервые в своей истории вплотную подойдя к отметке энергетической достаточности. По итогам 2023 года турецкие генерирующие компании выработали 326 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, а потребление составило 330 миллиардов. При этом главным ресурсным источником все еще выступает уголь (36 процентов), но к нему стремительно приближается природный газ (22 процента), им помогают гидроэлектростанции — на их счету еще 20 процентов выработки. То есть в энергобалансе пока еще сохраняется дефицит, но он сокращается, а после запуска АЭС "Аккую" Турция перепрыгнет из вечных покупателей в стан экспортеров электричества, коего в регионе традиционно не хватает.Реализовать предыдущие и замахиваться на будущие успехи Анкаре помогло строительство двух упомянутых выше газопроводов. По "Голубому потоку" турки получают 17 миллиардов кубических метров газа в год, причем изначальная пропускная способность была специально увеличена. "Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда каждая. Из открытых источников известно, что первая магистраль работает на поставки газа потребителям внутри Турции, а вот содержимое второй полностью уходит на запад, в сторону Греции. Именно там, по замыслу Анкары, будет формироваться газовый хаб, который, с одной стороны, позволит Москве увеличить объемы экспорта, а с другой — даст Турции возможность поставлять голубое топливо в страны еврозоны, уже не скрывающие кризиса, куда они опустились после разрыва прямых связей с Россией.И вот здесь мы подходим к главному.Цели, которые преследуют украинские морские террористы, бьющие по компрессорным станциям в районе Анапы, совершенно понятны. Повреждение или разрушение насосной инфраструктуры приведет к частичной или полной остановке экспорта газа на юг. Для России такой удар стал бы весьма болезненным, особенно на фоне потери европейского рынка и чистого убытка в размере 369 миллиардов рублей, задекларированного Газпромом по итогам прошлого года. Нефтегазовые отчисления в бюджет все еще играют значительную роль, хотя их доля понемногу снижается.Но гораздо больший ущерб может быть нанесен Турции, так как поставки из России (50,5 миллиарда кубометров) составляют без малого 40 процентов всего газового импорта. Выпадение "голубого" и "турецкого" маршрутов без вариантов нокаутирует турецкую экономику, потому что заменить эти объемы просто нечем. Объемы импорта СПГ, приходящего из Алжира, Катара и США, не способны покрыть даже десятую часть общей потребности.Помимо этого, можно будет поставить крест на давно пестуемой Турцией мечте стать крупнейшим газовым хабом в Юго-Восточной Европе. Турецкие геологи с маниакальным усердием искали и таки нашли подходящие участки, где можно оборудовать подземные хранилища для накопления и последующей продажи газа в Грецию, Болгарию, Сербию, Венгрию и далее на запад всем желающим. Российская сторона в лице вице-премьера Александра Новака неоднократно подчеркивала, что Москва этот проект поддерживает, но говорить о прокладке дополнительных труб по дну Черного моря можно только в том случае, если будут найдены надежные рынки сбыта. Читай: если Анкара подпишет контракты с крупнейшими европейскими импортерами. Естественно, к собственной выгоде, ибо продаваться газ из турецких ПХГ будет с наценкой.Россию такой расклад полностью устраивает. Мы возвращаемся на европейский рынок, пусть кружным путем и не в полном объеме, получая долгосрочные контракты с крайне заинтересованной Турцией и постоянный источник прибыли. Сколько турки будут зарабатывать на перепродаже, нас совершенно не волнует: с момента оплаты и прохода точки учета этот газ уже не российский, а турецкий.Схема эта выгодна всем без исключения, включая Европу, которая за последние два года на собственной шкуре прочувствовала, что все надежды на заокеанский СПГ и увеличенные поставки из Норвегии оказались напрасными.Существование "потоков" и планы строительства новых газопроводов с заходом через южное подбрюшье Европы не устраивают только одного геополитического — заокеанского — игрока. Которому не нужна стабилизация экономики Турции и, как следствие, укрепление ее суверенитета. Равно как невыгодно восстановление экономики и промышленности Европы, за счет которой этот самый игрок усиливает собственную экономику в преддверии неизбежного второго раунда торговой войны с Китаем.Потому Киев получает безэкипажные корабли и молчаливую индульгенцию на удары по газовой инфраструктуре. Идет глобальная игра с задачей не только разгромить на поле боя Россию, но и не дать усилиться прочим региональным странам.

https://ria.ru/20240602/rossiya-1949905651.html

https://ria.ru/20240606/vybory-1950774099.html

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

турция

анкара (провинция)

европа

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика, турция, анкара (провинция), аэс "аккую", турецкий поток, газпром, александр новак, европа