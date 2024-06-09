https://ria.ru/20240609/voronezh-1951795734.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 09.06.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:43
2024-06-09T16:43
2024-06-09T16:49
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность", - написал он.Он добавил, что гражданам необходимо укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Гусев сообщил жителям Воронежской области об авиационной опасности