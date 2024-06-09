https://ria.ru/20240609/voronezh-1951795734.html

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 09.06.2024

В Воронежской области объявили авиационную опасность

В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:43

2024-06-09T16:43

2024-06-09T16:49

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Воронежской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале."Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность", - написал он.Он добавил, что гражданам необходимо укрыться в помещениях без окон, а тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, воронежская область, александр гусев (губернатор)