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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:50 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951779875.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:50
2024-06-09T14:50
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
украина
россия
одесская область
в мире
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 14.35. При этом в Харьковской области тревога звучит уже более шести часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, россия, одесская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Одесская область, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской и еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 14.35. При этом в Харьковской области тревога звучит уже более шести часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковУкраинаРоссияОдесская областьВ мире
 
 
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