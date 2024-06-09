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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 09.06.2024 (обновлено: 11:59 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951757104.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:56
2024-06-09T11:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
полтавская область
украина
вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 11.46. При этом в Харьковской области тревога продолжает звучать более трех часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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полтавская область
украина
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в мире, россия, полтавская область, украина, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Сумская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу

CC BY-SA 4.0 / Максим Бондаревский / Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Максим Бондаревский /
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 11.46. При этом в Харьковской области тревога продолжает звучать более трех часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПолтавская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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