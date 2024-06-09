https://ria.ru/20240609/ukraina-1951717776.html
Зеленский заявил о договоренности по поставкам новых систем ПВО
Зеленский заявил о договоренности по поставкам новых систем ПВО - РИА Новости, 09.06.2024
Зеленский заявил о договоренности по поставкам новых систем ПВО
Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о достижении договоренностей по поставкам Украине новых систем ПВО: часть ждут в ближайшее время, часть... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T02:07
2024-06-09T02:07
2024-06-09T04:16
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о достижении договоренностей по поставкам Украине новых систем ПВО: часть ждут в ближайшее время, часть появится к осени. "Уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины. Некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть — ближе к осени", — он. Тип и количество поставляемых систем ПВО Зеленский не назвал, как и страны, с которыми достигнуты договоренности. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240608/ukraine-1951713263.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Зеленский заявил о договоренности по поставкам новых систем ПВО
Зеленский анонсировал поставки дополнительных средств ПВО Украине