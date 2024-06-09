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На границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/uklonist-1951773649.html
На границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста
На границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста - РИА Новости, 09.06.2024
На границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста
Тело очередного украинского уклониста найдено на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией, сообщила госпогранслужба Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:08
2024-06-09T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
карпаты
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тело очередного украинского уклониста найдено на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией, сообщила госпогранслужба Украины в Telegram-канале. "Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах вблизи границы. О находке на склоне горы Поп Иван (гора в украинских Карпатах, находится на границе с Румынией - ред.) сегодня утром сообщил местный житель. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС (Госслужбы по ЧС) и полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941471760.html
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в мире, украина, румыния, карпаты
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Карпаты
На границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста

В горах на границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тело очередного украинского уклониста найдено на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией, сообщила госпогранслужба Украины в Telegram-канале.
"Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах вблизи границы. О находке на склоне горы Поп Иван (гора в украинских Карпатах, находится на границе с Румынией - ред.) сегодня утром сообщил местный житель. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС (Госслужбы по ЧС) и полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
Украинский пограничник - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
На Украине рассказали, сколько платят уклонисты за незаконный выезд
22 апреля, 11:53
Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРумынияКарпаты
 
 
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