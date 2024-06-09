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На границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста
На границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста - РИА Новости, 09.06.2024
На границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста
Тело очередного украинского уклониста найдено на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией, сообщила госпогранслужба Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:08
2024-06-09T14:08
2024-06-09T14:08
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Тело очередного украинского уклониста найдено на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией, сообщила госпогранслужба Украины в Telegram-канале. "Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах вблизи границы. О находке на склоне горы Поп Иван (гора в украинских Карпатах, находится на границе с Румынией - ред.) сегодня утром сообщил местный житель. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС (Госслужбы по ЧС) и полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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в мире, украина, румыния, карпаты
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Карпаты
На границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста
В горах на границе с Румынией нашли тело очередного украинского уклониста
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Тело очередного украинского уклониста найдено на склоне горы Поп Иван на границе с Румынией, сообщила госпогранслужба Украины в Telegram-канале
.
"Тело человека без признаков жизни обнаружили в горах вблизи границы. О находке на склоне горы Поп Иван (гора в украинских Карпатах, находится на границе с Румынией - ред.) сегодня утром сообщил местный житель. К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников ГСЧС (Госслужбы по ЧС) и полиции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.