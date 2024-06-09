https://ria.ru/20240609/ugol-1951501050.html

Обвиняют русских. Европе придется смириться с новой реальностью

Обвиняют русских. Европе придется смириться с новой реальностью - РИА Новости, 09.06.2024

Обвиняют русских. Европе придется смириться с новой реальностью

Из-за отказа от российского газа в ЕС, вопреки зеленой повестке, расконсервировали угольные электростанции. Но и с этим возникли проблемы. О перспективах... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:00

2024-06-09T08:00

2024-06-09T08:06

экономика

евросоюз

еврокомиссия

сша

австралия

европа

энергетика

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. Из-за отказа от российского газа в ЕС, вопреки зеленой повестке, расконсервировали угольные электростанции. Но и с этим возникли проблемы. О перспективах европейской энергетики — в материале РИА Новости.Налог на ценностиПереход с трубопроводного газа на сжиженный не прошел бесследно. "ЕС в настоящее время переживает очень серьезный кризис", — заявила генеральный директор департамента международных связей Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро на Бакинском энергетическом форуме. И указала на важность диверсификации поставок газа. В частности, ведутся переговоры с Арменией.Из-за нехватки топлива сократилось производство, но электроэнергии все равно не хватало, особенно зимой. И несмотря на зеленый курс, вернулись к самому неэкологичному топливу — углю. Теперь Германия, Польша, Чехия, Нидерланды — крупнейшие его потребители, отмечает кандидат экономических наук Намер Ради.Европейцы всегда закупали российский уголь, теперь отказались. И платят в полтора раза больше — австралийцам (36% импорта) и американцам (35). Цена на мировом рынке — 122 евро за тонну. В Европе — 184.Выхода нетЗеленая энергетика не оправдывает ожиданий. "Уже были зимы, когда из-за сильных морозов не работали ветровые электростанции, а на солнечных возникали перебои", — напоминает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.Намер Ради уверен: быстрое замещение другими источниками энергии приведет к проблемам в электроснабжении и экономическим трудностям."Обойтись только природным газом тоже нельзя — потребуются огромные инвестиции, а у Евросоюза сейчас таких средств нет", — добавляет Хазанов.Но программы декарбонизации остаются в силе. В январе-марте потребление угля было на 29% меньше, чем в тот же период досанкционного 2021-го. Но расходы выросли на девять процентов — до 1,1 миллиарда евро."Энергетический кризис вызвал скачок цен, а новых поставщиков на рынке не появилось. К тому же, отказавшись от нашего угля, Европа лишилась короткого транспортного плеча. США, Австралия, ЮАР очень далеко — возить оттуда гораздо дороже", — объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.Плюс к тому у американского и австралийского угля высокая себестоимость, есть ограничения на добычу в некоторых регионах. Да и Китай с Индией конкурируют за поставки, уточняет Ради.Обратный эффектРоссийские потери от санкций значительно меньше. Пострадали Кемеровская область и Тува — те, кто дальше от азиатских рынков. К тому же возникли проблемы с логистикой."Транспортируют теперь по БАМу и Транссибирской магистрали. Вся железная дорога забита углем, от этого страдают перевозки других товаров", — говорит Юшков.Что касается объемов, в прошлом году экспорт составил 213 миллионов тонн, по сути, это уровень 2022-го, подчеркивает Хазанов.География такова: европейское направление — минимум , азиатское — максимум. "Сбыт в КНР увеличился на 50%, Индию — 40, Турцию — 45", — перечисляет эксперт.В ЕС надеются на диверсификацию за счет Индонезии, ЮАР, Монголии, Колумбии. Но для увеличения добычи там требуется время, а транспортировка оттуда не дешевле, чем из США и Австралии.

https://ria.ru/20240603/ugol-1950081374.html

https://ria.ru/20240603/spg-1949767925.html

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экономика, евросоюз, еврокомиссия, сша, австралия, европа, энергетика