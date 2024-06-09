https://ria.ru/20240609/ubiystvo-1951778951.html
Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда "Зова народа"
Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда "Зова народа" - РИА Новости, 09.06.2024
Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда "Зова народа"
Лобненский суд Подмосковья арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:44
2024-06-09T14:44
2024-06-09T14:44
происшествия
московская область (подмосковье)
лобня
антон еговцев
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лобненский суд Подмосковья арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Дмитрия Матвеева меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа", - сказали в суде. Еговцев был убит в ночь на 7 июня возле своего дома в Лобне. СК сообщал, что преступник не менее восьми раз ударил его ножом в ходе ссоры. Следователи также рассказали, что предполагаемый убийца, который после драки попал в реанимацию, длительное время преследовал супругу 37-летнего Еговцева. Как пояснил РИА Новости источник, он вместе с девушкой учился в школе и был одержим ею.
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московская область (подмосковье)
лобня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), лобня, антон еговцев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Лобня, Антон Еговцев, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда "Зова народа"
Суд арестовал подозреваемого в убийстве зампреда "Зова народа" Антона Еговцева
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лобненский суд Подмосковья арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Дмитрия Матвеева меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа", - сказали в суде.
Еговцев был убит в ночь на 7 июня возле своего дома в Лобне. СК сообщал, что преступник не менее восьми раз ударил его ножом в ходе ссоры. Следователи также рассказали, что предполагаемый убийца, который после драки попал в реанимацию, длительное время преследовал супругу 37-летнего Еговцева. Как пояснил РИА Новости источник, он вместе с девушкой учился в школе и был одержим ею.