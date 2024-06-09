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В Минэкономразвития рассказали о европейских туристах в России
В Минэкономразвития рассказали о европейских туристах в России - РИА Новости, 09.06.2024
В Минэкономразвития рассказали о европейских туристах в России
Туристы из Европы продолжают приезжать в Россию, никто барьеры им не ставит, однако в основном это индивидуальные поездки, рассказал в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T12:03
2024-06-09T12:03
2024-06-09T12:03
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никита кондратьев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
германия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Туристы из Европы продолжают приезжать в Россию, никто барьеры им не ставит, однако в основном это индивидуальные поездки, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Европейцы к нам едут, да. Если посмотреть ту же статистику по электронной визе, то первое место занимает Китай, далее - Саудовская Аравия, Турция, и следом - европейские страны, прежде всего, Германия и Эстония. Однако, касаемо европейских стран, то сейчас это индивидуальная история", - сказал Кондратьев. Он подчеркнул, что туристы из стран Европы получают визу в Россию также как и остальные. "Они проходят по той же самой процедуре, что и граждане других стран. Мы не пошли по их пути и не строим препятствий. Для нас туризм вне политики. Как говорится, people-to-people connectivity. Поэтому стараемся избегать каких-то политических моментов в этом вопросе", - указал Кондратьев. Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240328/putin-1936464175.html
россия
европа
китай
германия
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турция
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россия, европа, китай, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), германия, эстония, турция, саудовская аравия
ПМЭФ-2024, Россия, Европа, Китай, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Германия, Эстония, Турция, Саудовская Аравия
В Минэкономразвития рассказали о европейских туристах в России
Кондратьев: туристы из Европы продолжают приезжать в Россию