https://ria.ru/20240609/turisty-1951757562.html

В Минэкономразвития рассказали о европейских туристах в России

В Минэкономразвития рассказали о европейских туристах в России - РИА Новости, 09.06.2024

В Минэкономразвития рассказали о европейских туристах в России

Туристы из Европы продолжают приезжать в Россию, никто барьеры им не ставит, однако в основном это индивидуальные поездки, рассказал в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T12:03

2024-06-09T12:03

2024-06-09T12:03

пмэф-2024

россия

европа

китай

никита кондратьев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

германия

эстония

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Туристы из Европы продолжают приезжать в Россию, никто барьеры им не ставит, однако в основном это индивидуальные поездки, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Европейцы к нам едут, да. Если посмотреть ту же статистику по электронной визе, то первое место занимает Китай, далее - Саудовская Аравия, Турция, и следом - европейские страны, прежде всего, Германия и Эстония. Однако, касаемо европейских стран, то сейчас это индивидуальная история", - сказал Кондратьев. Он подчеркнул, что туристы из стран Европы получают визу в Россию также как и остальные. "Они проходят по той же самой процедуре, что и граждане других стран. Мы не пошли по их пути и не строим препятствий. Для нас туризм вне политики. Как говорится, people-to-people connectivity. Поэтому стараемся избегать каких-то политических моментов в этом вопросе", - указал Кондратьев. Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240328/putin-1936464175.html

россия

европа

китай

германия

эстония

турция

саудовская аравия

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россия, европа, китай, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), германия, эстония, турция, саудовская аравия