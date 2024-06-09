https://ria.ru/20240609/triton-1951777052.html

В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию

В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию - РИА Новости, 09.06.2024

В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию

Редкую амфибию обнаружили в московском парке "Измайлово", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:36

2024-06-09T14:36

2024-06-09T14:36

хорошие новости

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951778612_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_3e322feb5fb98d2fcac061f010340c83.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Редкую амфибию обнаружили в московском парке "Измайлово", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Вблизи водоема в природно-историческом парке "Измайлово" специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили редкую амфибию — тритона обыкновенного. Он занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, то есть численность этих животных сокращается", - говорится в сообщении. Отмечается, что обыкновенные тритоны ведут скрытный образ жизни и прячутся в прибрежных зарослях. Встретить этих земноводных на природных территориях столицы - большая удача для биологов.

https://ria.ru/20240523/kobra-1947894041.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество