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В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию - РИА Новости, 09.06.2024
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14:36 09.06.2024
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В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию
В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию - РИА Новости, 09.06.2024
В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию
Редкую амфибию обнаружили в московском парке "Измайлово", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:36
2024-06-09T14:36
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Редкую амфибию обнаружили в московском парке "Измайлово", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Вблизи водоема в природно-историческом парке "Измайлово" специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили редкую амфибию — тритона обыкновенного. Он занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, то есть численность этих животных сокращается", - говорится в сообщении. Отмечается, что обыкновенные тритоны ведут скрытный образ жизни и прячутся в прибрежных зарослях. Встретить этих земноводных на природных территориях столицы - большая удача для биологов.
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Хорошие новости, Москва, Общество
В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию

В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию тритона обыкновенного

© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города МосквыТритон обыкновенный, обнаруженный в московском парке "Измайлово"
Тритон обыкновенный, обнаруженный в московском парке Измайлово
© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Тритон обыкновенный, обнаруженный в московском парке "Измайлово"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Редкую амфибию обнаружили в московском парке "Измайлово", сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Вблизи водоема в природно-историческом парке "Измайлово" специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили редкую амфибию — тритона обыкновенного. Он занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, то есть численность этих животных сокращается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обыкновенные тритоны ведут скрытный образ жизни и прячутся в прибрежных зарослях. Встретить этих земноводных на природных территориях столицы - большая удача для биологов.
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