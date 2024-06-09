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В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию
В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию - РИА Новости, 09.06.2024
В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию
Редкую амфибию обнаружили в московском парке "Измайлово", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:36
2024-06-09T14:36
2024-06-09T14:36
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Редкую амфибию обнаружили в московском парке "Измайлово", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Вблизи водоема в природно-историческом парке "Измайлово" специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили редкую амфибию — тритона обыкновенного. Он занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости, то есть численность этих животных сокращается", - говорится в сообщении. Отмечается, что обыкновенные тритоны ведут скрытный образ жизни и прячутся в прибрежных зарослях. Встретить этих земноводных на природных территориях столицы - большая удача для биологов.
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В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию
В московском парке "Измайлово" нашли редкую амфибию тритона обыкновенного