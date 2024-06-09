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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T05:21
2024-06-09T05:21
2024-06-09T05:21
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал тревоги в Николаевской области объявили в 04.59 мск, в Одесской - в 05.01. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Одесская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу