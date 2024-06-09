https://ria.ru/20240609/trevoga-1951715301.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.06.2024
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T00:50
2024-06-09T00:50
2024-06-09T00:50
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, сигнал тревоги в области звучит с 00.25 мск. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Николаеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951709635.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в Харьковской области объявили воздушную тревогу