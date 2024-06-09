https://ria.ru/20240609/tankisty-1951722000.html

Российские танкисты уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении

Российские танкисты уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 09.06.2024

Российские танкисты уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении

Танкисты батальона "Казань" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T05:04

2024-06-09T05:04

2024-06-09T05:17

специальная военная операция на украине

запорожская область

работино

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540232_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_41e10041d70a5a92a742346973fade4e.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Танкисты батальона "Казань" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп, сообщил журналистам механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Коба. "С закрытой огневой позиции поразили огневую точку ВСУ с СПГ-9, помогли нашим штурмовым подразделениям произвести продвижение в глубину позиций противника", — сказал Коба. По его словам, экипаж ранее участвовал в боях в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. "Украинцы наступали, я сделал четыре выезда, много пораженных целей, живой силы не сосчитать вообще. В пятый выезд меня поджидал дрон-камикадзе, подбил меня. Ранение в колено (у меня), у моего товарища тоже, но у него было посерьезнее. И вот это самый запоминающий момент: я вытащил человека на себе со сломанной ногой", — рассказал танкист. В конце февраля Минобороны информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работино, 15 мая оборонное ведомство сообщило о полном освобождении этого населенного пункта.

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951709635.html

https://ria.ru/20240608/ukraina-1951665839.html

запорожская область

работино

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, работино, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф