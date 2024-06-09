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Российские танкисты уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 09.06.2024
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05:04 09.06.2024 (обновлено: 05:17 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/tankisty-1951722000.html
Российские танкисты уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении
Российские танкисты уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 09.06.2024
Российские танкисты уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении
Танкисты батальона "Казань" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T05:04
2024-06-09T05:17
специальная военная операция на украине
запорожская область
работино
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Танкисты батальона "Казань" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп, сообщил журналистам механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Коба. "С закрытой огневой позиции поразили огневую точку ВСУ с СПГ-9, помогли нашим штурмовым подразделениям произвести продвижение в глубину позиций противника", — сказал Коба. По его словам, экипаж ранее участвовал в боях в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. "Украинцы наступали, я сделал четыре выезда, много пораженных целей, живой силы не сосчитать вообще. В пятый выезд меня поджидал дрон-камикадзе, подбил меня. Ранение в колено (у меня), у моего товарища тоже, но у него было посерьезнее. И вот это самый запоминающий момент: я вытащил человека на себе со сломанной ногой", — рассказал танкист. В конце февраля Минобороны информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работино, 15 мая оборонное ведомство сообщило о полном освобождении этого населенного пункта.
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951709635.html
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запорожская область, работино, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Работино, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские танкисты уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении

Танкисты батальона "Казань" уничтожили огневую точку ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ на огневой позиции
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Танкисты батальона "Казань" 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили огневую точку ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области, обеспечивая продвижение российских штурмовых групп, сообщил журналистам механик-водитель танка Т-80БВМ с позывным Коба.
"С закрытой огневой позиции поразили огневую точку ВСУ с СПГ-9, помогли нашим штурмовым подразделениям произвести продвижение в глубину позиций противника", — сказал Коба.
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По его словам, экипаж ранее участвовал в боях в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.
"Украинцы наступали, я сделал четыре выезда, много пораженных целей, живой силы не сосчитать вообще. В пятый выезд меня поджидал дрон-камикадзе, подбил меня. Ранение в колено (у меня), у моего товарища тоже, но у него было посерьезнее. И вот это самый запоминающий момент: я вытащил человека на себе со сломанной ногой", — рассказал танкист.
В конце февраля Минобороны информировало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в Работино, 15 мая оборонное ведомство сообщило о полном освобождении этого населенного пункта.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРаботиноРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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