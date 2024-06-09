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В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:12 09.06.2024 (обновлено: 17:20 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/svo-1951798864.html
В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА
В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА - РИА Новости, 09.06.2024
В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА
Трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в ходе атаки беспилотника в Борисовском районе, их состояние стабильно, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:12
2024-06-09T17:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в ходе атаки беспилотника в Борисовском районе, их состояние стабильно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Бойцы белгородской самообороны продолжают героически нести службу в приграничье, обеспечивая безопасность мирных жителей. Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены. Бригадами скорой они доставлены в Белгород в городскую больницу № 2, вся необходимая помощь им оказывается", - написал он.Отмечается, что состояние раненных оценивается как стабильное: у двоих мужчин легкие ранения, третий в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240609/gladkov-1951788157.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА

Губернатор Гладков: трое бойцов белгородской самообороны ранены при атаке БПЛА

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиОбломки БПЛА в Белгороде
Обломки БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Обломки БПЛА в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в ходе атаки беспилотника в Борисовском районе, их состояние стабильно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Бойцы белгородской самообороны продолжают героически нести службу в приграничье, обеспечивая безопасность мирных жителей. Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены. Бригадами скорой они доставлены в Белгород в городскую больницу № 2, вся необходимая помощь им оказывается", - написал он.
Отмечается, что состояние раненных оценивается как стабильное: у двоих мужчин легкие ранения, третий в состоянии средней степени тяжести.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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