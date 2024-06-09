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В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА
В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА - РИА Новости, 09.06.2024
В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА
Трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в ходе атаки беспилотника в Борисовском районе, их состояние стабильно, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:12
2024-06-09T17:12
2024-06-09T17:20
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белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в ходе атаки беспилотника в Борисовском районе, их состояние стабильно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Бойцы белгородской самообороны продолжают героически нести службу в приграничье, обеспечивая безопасность мирных жителей. Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены. Бригадами скорой они доставлены в Белгород в городскую больницу № 2, вся необходимая помощь им оказывается", - написал он.Отмечается, что состояние раненных оценивается как стабильное: у двоих мужчин легкие ранения, третий в состоянии средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240609/gladkov-1951788157.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА
Губернатор Гладков: трое бойцов белгородской самообороны ранены при атаке БПЛА