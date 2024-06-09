https://ria.ru/20240609/svo-1951798864.html

В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА

В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА - РИА Новости, 09.06.2024

В Белгородской области три бойца получили ранения при атаке БПЛА

Трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в ходе атаки беспилотника в Борисовском районе, их состояние стабильно, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T17:12

2024-06-09T17:12

2024-06-09T17:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Трое бойцов белгородской самообороны получили ранения в ходе атаки беспилотника в Борисовском районе, их состояние стабильно, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Бойцы белгородской самообороны продолжают героически нести службу в приграничье, обеспечивая безопасность мирных жителей. Сегодня в Борисовском районе наши ребята подверглись атаке вражеского беспилотника. Трое бойцов ранены. Бригадами скорой они доставлены в Белгород в городскую больницу № 2, вся необходимая помощь им оказывается", - написал он.Отмечается, что состояние раненных оценивается как стабильное: у двоих мужчин легкие ранения, третий в состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20240609/gladkov-1951788157.html

белгородская область

белгород

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков