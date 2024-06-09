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ПВО уничтожила украинский беспилотник на Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник на Белгородской областью - РИА Новости, 09.06.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник на Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:54
2024-06-09T14:54
2024-06-09T14:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Девятого июня... около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
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Специальная военная операция на Украине
ПВО уничтожила украинский беспилотник на Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила украинский БПЛА на Белгородской областью