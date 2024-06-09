https://ria.ru/20240609/svo-1951781086.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник на Белгородской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник на Белгородской областью - РИА Новости, 09.06.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник на Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:54

2024-06-09T14:54

2024-06-09T14:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Девятого июня... около 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

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