https://ria.ru/20240609/svo-1951779614.html
В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности
В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 09.06.2024
В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности отменён в Курской области спустя 28 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:48
2024-06-09T14:48
2024-06-09T14:51
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменён в Курской области спустя 28 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее врио главы региона сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Курской области в 14.16.
https://ria.ru/20240609/mirage-1951417785.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности
Врио главы Курской области Смирнов: сигнал о ракетной опасности отменили