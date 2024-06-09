https://ria.ru/20240609/svo-1951779614.html

В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности

В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 09.06.2024

В Курской области отменили сигнал о ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности отменён в Курской области спустя 28 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:48

2024-06-09T14:48

2024-06-09T14:51

курская область

алексей смирнов (политик)

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ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности отменён в Курской области спустя 28 минут, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов."Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.Ранее врио главы региона сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в Курской области в 14.16.

https://ria.ru/20240609/mirage-1951417785.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик)