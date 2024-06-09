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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 09.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:39

2024-06-09T14:39

2024-06-09T14:39

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.15 мск. Через 16 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ru/20240608/traur-1951613836.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков