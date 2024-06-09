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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 09.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:39
2024-06-09T14:39
2024-06-09T14:39
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 14.15 мск. Через 16 минут отменили тревогу. "Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ru/20240608/traur-1951613836.html
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белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Губернатор Гладков: сигнал ракетной опасности в Белгороде отменен