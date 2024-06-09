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В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 09.06.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменена авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:33
2024-06-09T14:33
2024-06-09T14:34
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости. В Херсонской области отменена авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Отбой авиационной опасности, Херсонская область", - написал он.Режим продлился около 40 минут.
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херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Сальдо сообщил об отмене авиационной опасности в Херсонской области