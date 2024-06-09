https://ria.ru/20240609/svo-1951775624.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.06.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:21
2024-06-09T14:21
2024-06-09T14:21
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности в регионе и призвал спрятаться в укрытиях. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — сообщил Смирнов в своём Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио главы Курской области Смирнов сообщил о запуске сигнала ракетной опасности