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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 09.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:21
2024-06-09T10:21
2024-06-09T10:27
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09.51 мск. Через 24 минуты отменили тревогу."Город Белгород и Белгородский район - отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ru/20240609/chasov-yar-1951742218.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности