https://ria.ru/20240609/svo-1951742626.html

В Воронежской области объявили ракетную опасность

В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.06.2024

В Воронежской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T10:18

2024-06-09T10:18

2024-06-09T10:18

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240609/svo-1951738082.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор)