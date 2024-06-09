https://ria.ru/20240609/svo-1951742626.html
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.06.2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:18
2024-06-09T10:18
2024-06-09T10:18
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240609/svo-1951738082.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили ракетную опасность
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили ракетную опасность