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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 09.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T09:56
2024-06-09T09:56
2024-06-09T12:40
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
белгород
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белгород, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе