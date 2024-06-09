ВСУ за час выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 10 снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА НовостиПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© РИА Новости
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска почти за час выпустили 10 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому райну Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 07.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 08.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Согласно представительству, с 7.30 по 7.55 украинские войска выпустили по Петровскому району четыре снаряда калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.