https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951803398.html

Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ

Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 09.06.2024

Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ

Россия научилась легко выводить из строя танки Abrams, пишет Asia Times. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T18:00

2024-06-09T18:00

2024-06-09T18:00

специальная военная операция на украине

технологии

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия научилась легко выводить из строя танки Abrams, пишет Asia Times."Русские обнаружили, что Abrams может быть выведен из строя беспилотниками, особенно "Ланцетом", или уничтожен минами. Он уязвим для противотанковых орудий, таких как российский "Корнет", — говорится в материале.Отмечается, что конфликт на Украине продемонстрировал ряд проблем с современными Abrams. ВС России удалось захватить некоторые из поставленных танков, признает автор статьи.Кроме того, украинцы жалуются, что во влажные дни электроника танка выходит из строя, что не позволяет использовать его в бою, говорится в публикации. При этом каждая такая боевая машина стоит около десяти миллионов долларов."Сверхтяжелый танк также ограничен в возможностях применения, поскольку его вес и широкая посадка затрудняют прохождение узких мостов и перегруженных городских улиц", — резюмируется в статье.По информации Минобороны, за неделю подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям девяти соединений ВСУ и Нацгвардии Украины. Потери ВСУ в зоне ответственности "Центра" составили примерно 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams, 14 боевых бронемашин, из них две Bradley, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240609/kiev-1951796128.html

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951791571.html

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технологии, россия, украина, вооруженные силы украины