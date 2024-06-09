https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951791571.html

"Переходят на сторону России". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Переходят на сторону России". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 09.06.2024

"Переходят на сторону России". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине

Новобранцы ВСУ из-за плохой подготовки сдаются в плен или погибают, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:10

2024-06-09T16:10

2024-06-09T19:33

специальная военная операция на украине

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андрей белоусов

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Новобранцы ВСУ из-за плохой подготовки сдаются в плен или погибают, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Когда вы просто даете парням базовую подготовку в течение 15 дней — им повезет, если они продержатся два дня на линии фронта. Во многих случаях их убивают, некоторые сдаются в плен и переходят на сторону России", — отметил он.Эксперт в качестве примера привел неудачное контрнаступление ВСУ. Россия разгромила украинское контрнаступление, так что Западу еще предстоит осознать тот факт, что их программы подготовки неадекватны, добавил он."Это рецепт катастрофы", — резюмировал Джонсон.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240609/sovershiliroryv-1951788788.html

https://ria.ru/20240609/voyna-1951787997.html

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в мире, россия, украина, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)