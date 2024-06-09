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"Переходят на сторону России". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Переходят на сторону России". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 09.06.2024
"Переходят на сторону России". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Новобранцы ВСУ из-за плохой подготовки сдаются в плен или погибают, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:10
2024-06-09T16:10
2024-06-09T19:33
специальная военная операция на украине
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андрей белоусов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Новобранцы ВСУ из-за плохой подготовки сдаются в плен или погибают, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Когда вы просто даете парням базовую подготовку в течение 15 дней — им повезет, если они продержатся два дня на линии фронта. Во многих случаях их убивают, некоторые сдаются в плен и переходят на сторону России", — отметил он.Эксперт в качестве примера привел неудачное контрнаступление ВСУ. Россия разгромила украинское контрнаступление, так что Западу еще предстоит осознать тот факт, что их программы подготовки неадекватны, добавил он."Это рецепт катастрофы", — резюмировал Джонсон.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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в мире, россия, украина, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Переходят на сторону России". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Джонсон: новые солдаты ВСУ погибают или сдаются и переходят на сторону РФ