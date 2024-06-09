https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951787701.html

Спецоперация, 9 июня: у Киева кончаются люди для мясных штурмов

Спецоперация, 9 июня: у Киева кончаются люди для мясных штурмов - РИА Новости, 09.06.2024

Спецоперация, 9 июня: у Киева кончаются люди для мясных штурмов

О нехватке ВСУ личного состава для "мясных штурмов", западной помощи Киеву и продвижении российских войск в зоне спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:35

2024-06-09T15:35

2024-06-09T16:12

специальная военная операция на украине

украина

киев

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

жозеп боррель

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. О нехватке ВСУ личного состава для "мясных штурмов", западной помощи Киеву и продвижении российских войск в зоне спецоперации — в материале РИА Новости.Противник выдыхаетсяВСУ не хватает людей, "мясных штурмов" на линии фронта становится меньше, заявил РИА Новости губернатор Запорожской области Балицкий. По его словам, противник выдыхается и практически на всех направлениях перешел к обороне. К тому же, добавил Балицкий, в рядах украинской армии почти не осталось идеологически мотивированных "татуированных нациков" — большинство из них либо погибли, либо находятся в госпиталях. Негативные перспективы для Киева описал и отставной французский генерал, профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт в эфире радио France Info.По его мнению, ни один серьезный военный специалист не может гарантировать, что российские войска не окажутся у Киева к ноябрю. Динамика победы сейчас на стороне России, что ставит Запад перед необходимостью как можно скорее обеспечить военную помощь для ВСУ, чтобы те смогли удержать позиции, отметил генерал.Депорт также полагает, что нынешняя манера Запада управлять кризисом ведет к катастрофе. Запад занял пассивную позицию в конфликте, поэтому требуется перейти к более серьезной оборонной стратегии, считает он.Поддержка Украины ЗападомВладимир Зеленский заявил, что киевские власти договорились о поставках на Украину новых систем ПВО: часть ждут в ближайшее время, часть появится к осени. При этом типы и количество этих систем он не назвал, как и страны, с которыми договаривались.Поддержку Киева Западом прокомментировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Украина сегодня напрямую управляется США и странами НАТО и полностью содержится ими. Он также подчеркнул, что Запад передает Киеву оружие "самых смертоносных видов", несмотря на протесты собственного населения. Медведев напомнил, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что если прекратить военную помощь Украине, то конфликт можно закончить за пару недель.Ситуация на фронтеЗа минувшие сутки подразделения группировок войск "Север" и "Юг" улучшили положение по переднему краю, "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи, а "Центр" улучшил тактическое положение. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войскСредства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8. Авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили пункты дислокации операторов ударных беспилотников и иностранных наемников, а также поразили скопления живой силы и военной техники в 131 районе. Кроме того, украинская армия в общей сложности потеряла за сутки примерно 1475 солдат, десять танков и других бронемашин, одну РСЗО, 32 артиллерийских орудия и 32 военных автомобиля.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

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