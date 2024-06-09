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Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 09.06.2024 (обновлено: 13:41 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951768571.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины
Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины - РИА Новости, 09.06.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины
Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Дудчан и Республиканца в Херсонской области, потери... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:34
2024-06-09T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
херсонская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Дудчан и Республиканца в Херсонской области, потери противника составили до 35 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны и Республиканец Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре пикапа, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины

МО РФ: Киев потерял до 35 солдат у Дудчан и Республиканца в Херсонской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Дудчан и Республиканца в Херсонской области, потери противника составили до 35 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны и Республиканец Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре пикапа, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияХерсонская областьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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