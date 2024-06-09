https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951768571.html

Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины

Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины - РИА Новости, 09.06.2024

Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины

Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Дудчан и Республиканца в Херсонской области, потери... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:34

2024-06-09T13:34

2024-06-09T13:41

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

херсонская область

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Дудчан и Республиканца в Херсонской области, потери противника составили до 35 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны и Республиканец Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре пикапа, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)