https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951768571.html
Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины
Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины - РИА Новости, 09.06.2024
Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины
Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Дудчан и Республиканца в Херсонской области, потери... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:34
2024-06-09T13:34
2024-06-09T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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херсонская область
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в районах Дудчан и Республиканца в Херсонской области, потери противника составили до 35 солдат, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дудчаны и Республиканец Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, четыре пикапа, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, херсонская область , вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" нанесла поражение 121-й бригаде теробороны Украины
МО РФ: Киев потерял до 35 солдат у Дудчан и Республиканца в Херсонской области