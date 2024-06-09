https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951767000.html

Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР - РИА Новости, 09.06.2024

Группировка "Запад" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:26

2024-06-09T13:26

2024-06-09T13:27

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Серебрянка и Торское ДНР."Противник потерял до 400 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и 122-мм установка реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сводке Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины