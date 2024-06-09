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"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО

"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2024

"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО

Российские военные совершили прорыв в боях за Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:41

2024-06-09T15:41

2024-06-09T23:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днр

часов яр

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные совершили прорыв в боях за Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."В центральной части и на восточном фронте Часова Яра русские совершили значительный прорыв", — утверждает он.По словам аналитика, даже украинские источники подтверждают успехи российских войск в этом районе "без каких-либо признаков сопротивления со стороны Украины".В субботу Министерство обороны России сообщило, что Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированным, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах города Часов Яр, сел Зализнянское, Григоровка, Калинина и Красное (ДНР). ВСУ потеряли более 400 солдат, БМП, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, американское орудие М119. Уничтожены также два полевых склада боеприпасов.

россия

часов яр

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безопасность, россия, днр, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины