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"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:41 09.06.2024 (обновлено: 23:52 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/sovershiliroryv-1951788788.html
"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО
"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2024
"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО
Российские военные совершили прорыв в боях за Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:41
2024-06-09T23:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
часов яр
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные совершили прорыв в боях за Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."В центральной части и на восточном фронте Часова Яра русские совершили значительный прорыв", — утверждает он.По словам аналитика, даже украинские источники подтверждают успехи российских войск в этом районе "без каких-либо признаков сопротивления со стороны Украины".В субботу Министерство обороны России сообщило, что Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированным, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах города Часов Яр, сел Зализнянское, Григоровка, Калинина и Красное (ДНР). ВСУ потеряли более 400 солдат, БМП, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, американское орудие М119. Уничтожены также два полевых склада боеприпасов.
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безопасность, россия, днр, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО

Меркурис: российские военные совершили прорыв на востоке Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа российской САУ "Акация" по позициям ВСУ
Боевая работа российской САУ Акация по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные совершили прорыв в боях за Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
«
"В центральной части и на восточном фронте Часова Яра русские совершили значительный прорыв", — утверждает он.
По словам аналитика, даже украинские источники подтверждают успехи российских войск в этом районе "без каких-либо признаков сопротивления со стороны Украины".
В субботу Министерство обороны России сообщило, что Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированным, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах города Часов Яр, сел Зализнянское, Григоровка, Калинина и Красное (ДНР). ВСУ потеряли более 400 солдат, БМП, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, американское орудие М119. Уничтожены также два полевых склада боеприпасов.
Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
5 июня, 09:00
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Часов Яр: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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