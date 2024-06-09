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"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО
"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 09.06.2024
"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО
Российские военные совершили прорыв в боях за Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:41
2024-06-09T15:41
2024-06-09T23:52
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безопасность
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часов яр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские военные совершили прорыв в боях за Часов Яр в ДНР, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."В центральной части и на восточном фронте Часова Яра русские совершили значительный прорыв", — утверждает он.По словам аналитика, даже украинские источники подтверждают успехи российских войск в этом районе "без каких-либо признаков сопротивления со стороны Украины".В субботу Министерство обороны России сообщило, что Южная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 24-й, 30-й, 41-й, 93-й, 115-й механизированным, 5-й штурмовой, 56-й мотопехотной бригадам ВСУ в районах города Часов Яр, сел Зализнянское, Григоровка, Калинина и Красное (ДНР). ВСУ потеряли более 400 солдат, БМП, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, американское орудие М119. Уничтожены также два полевых склада боеприпасов.
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безопасность, россия, днр, часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Совершили прорыв": на Западе рассказали о проблеме ВСУ в зоне СВО
Меркурис: российские военные совершили прорыв на востоке Часова Яра