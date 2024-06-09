https://ria.ru/20240609/sodruzhestvo-1951725185.html

Глава Ростовской области рассказал о создании Содружества Донбасса

Глава Ростовской области рассказал о создании Содружества Донбасса - РИА Новости, 09.06.2024

Глава Ростовской области рассказал о создании Содружества Донбасса

Организационные вопросы создания Содружества Донбасса уже завершены, началась практическая работа, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T07:03

2024-06-09T07:03

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Организационные вопросы создания Содружества Донбасса уже завершены, началась практическая работа, сообщил РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев. В ноябре 2023 года Ростовская, Воронежская области, ЛНР и ДНР создали Содружество Донбасса. Предполагается, что оно будет способствовать развитию сотрудничества регионов в различных сферах. "Мы совсем недавно встречались с (главой ДНР) Денисом Владимировичем Пушилиным и констатировали, что мы сегодня организационно создали всё. Потому что после подписания соглашения требовались исполнительные органы, наша совместная рабочая группа или комиссии. То есть мы, по сути, приступили к практической работе", - сказал он, добавив, что вскоре состоится заседание совета, на котором будут обсуждаться конкретные вопросы. В числе перспективных направлений сотрудничества - агропромышленный комплекс, детский спорт, здравоохранение. "Мы надеемся, что бизнес, который сегодня приглашён в это сотрудничество, будет выступать с большей инициативой. Задача властей, в том числе региональных, муниципальных, создавать необходимые для этого условия", - уточнил собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240606/remont-1950998694.html

https://ria.ru/20240607/pmef-1951210947.html

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донецкая народная республика, донбасс, ростовская область, василий голубев, политика