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В Тюменской области оказывают содействие следствию по делу Вахрина - РИА Новости, 09.06.2024
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02:33 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/sledstvie-1951718255.html
В Тюменской области оказывают содействие следствию по делу Вахрина
В Тюменской области оказывают содействие следствию по делу Вахрина - РИА Новости, 09.06.2024
В Тюменской области оказывают содействие следствию по делу Вахрина
Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию в связи с задержанием по подозрению в получении взятки заместителя губернатора региона... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T02:33
2024-06-09T02:33
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ТЮМЕНЬ, 9 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию в связи с задержанием по подозрению в получении взятки заместителя губернатора региона Вячеслава Вахрина, говорится в официальном комментарии, опубликованном информационным центром правительства области. Ранее Басманный суд Москвы сообщал, что отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. "Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию. Губернатор Тюменской области в курсе данной ситуации. Вне зависимости от обстоятельств, сфера ЖКХ, курируемая Вячеславом Михайловичем Вахриным, продолжит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении. Как отмечает информационный центр, все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы, будут приняты в понедельник. Тогда же будет назначена проверка, в рамках которой изучат конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении Вахрина.
https://ria.ru/20240607/sud-1951269305.html
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происшествия, тюменская область, москва, россия
Происшествия, Тюменская область, Москва, Россия
В Тюменской области оказывают содействие следствию по делу Вахрина

Правительство Тюменской области оказывает содействие следствию по делу Вахрина

© iStock.com / SergeyVButorinПанорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 9 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию в связи с задержанием по подозрению в получении взятки заместителя губернатора региона Вячеслава Вахрина, говорится в официальном комментарии, опубликованном информационным центром правительства области.
Ранее Басманный суд Москвы сообщал, что отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки.
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"Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию. Губернатор Тюменской области в курсе данной ситуации. Вне зависимости от обстоятельств, сфера ЖКХ, курируемая Вячеславом Михайловичем Вахриным, продолжит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Как отмечает информационный центр, все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы, будут приняты в понедельник. Тогда же будет назначена проверка, в рамках которой изучат конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении Вахрина.
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