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В Тюменской области оказывают содействие следствию по делу Вахрина

В Тюменской области оказывают содействие следствию по делу Вахрина - РИА Новости, 09.06.2024

В Тюменской области оказывают содействие следствию по делу Вахрина

Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию в связи с задержанием по подозрению в получении взятки заместителя губернатора региона... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T02:33

2024-06-09T02:33

2024-06-09T02:33

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ТЮМЕНЬ, 9 июн – РИА Новости. Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию в связи с задержанием по подозрению в получении взятки заместителя губернатора региона Вячеслава Вахрина, говорится в официальном комментарии, опубликованном информационным центром правительства области. Ранее Басманный суд Москвы сообщал, что отправил в СИЗО заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. "Правительство Тюменской области оказывает полное содействие следствию. Губернатор Тюменской области в курсе данной ситуации. Вне зависимости от обстоятельств, сфера ЖКХ, курируемая Вячеславом Михайловичем Вахриным, продолжит работу в штатном режиме", - говорится в сообщении. Как отмечает информационный центр, все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы, будут приняты в понедельник. Тогда же будет назначена проверка, в рамках которой изучат конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении Вахрина.

https://ria.ru/20240607/sud-1951269305.html

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происшествия, тюменская область, москва, россия