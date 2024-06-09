https://ria.ru/20240609/shor-1951796281.html

Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России

Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России - РИА Новости, 09.06.2024

Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России

Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность находиться в РФ. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:49

2024-06-09T16:49

2024-06-09T16:49

россия

илан шор

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность находиться в РФ. "Сегодня я хочу поблагодарить Российскую Федерацию и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за то, что мы с вами имеем возможность быть здесь, в этой гостеприимной стране", - сказал Шор на втором съезде молдавского оппозиционного блока "Победа".

https://ria.ru/20240608/shor-1951688858.html

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россия, илан шор, владимир путин, в мире