https://ria.ru/20240609/shor-1951796281.html
Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России
Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России - РИА Новости, 09.06.2024
Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России
Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность находиться в РФ. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:49
2024-06-09T16:49
2024-06-09T16:49
россия
илан шор
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность находиться в РФ. "Сегодня я хочу поблагодарить Российскую Федерацию и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за то, что мы с вами имеем возможность быть здесь, в этой гостеприимной стране", - сказал Шор на втором съезде молдавского оппозиционного блока "Победа".
https://ria.ru/20240608/shor-1951688858.html
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россия, илан шор, владимир путин, в мире
Россия, Илан Шор, Владимир Путин, В мире
Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России
Молдавский политик Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России