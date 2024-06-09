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Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России - РИА Новости, 09.06.2024
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16:49 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/shor-1951796281.html
Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России
Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России - РИА Новости, 09.06.2024
Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России
Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность находиться в РФ. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:49
2024-06-09T16:49
россия
илан шор
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность находиться в РФ. "Сегодня я хочу поблагодарить Российскую Федерацию и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за то, что мы с вами имеем возможность быть здесь, в этой гостеприимной стране", - сказал Шор на втором съезде молдавского оппозиционного блока "Победа".
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россия, илан шор, владимир путин, в мире
Россия, Илан Шор, Владимир Путин, В мире
Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России

Молдавский политик Шор поблагодарил Путина за возможность быть в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолитик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа"
Политик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока Победа - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Политик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность находиться в РФ.
"Сегодня я хочу поблагодарить Российскую Федерацию и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за то, что мы с вами имеем возможность быть здесь, в этой гостеприимной стране", - сказал Шор на втором съезде молдавского оппозиционного блока "Победа".
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Шор рассказал о значении ПМЭФ для отношений России и Молдавии
8 июня, 19:13
 
РоссияИлан ШорВладимир ПутинВ мире
 
 
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