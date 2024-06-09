https://ria.ru/20240609/scheltsin-1951815326.html

Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении

Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении - РИА Новости, 09.06.2024

Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении

Минцифры РФ поможет главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину в восстановлении после нападения, совершенного вчера вечером, заявил глава министерства... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T19:50

2024-06-09T19:50

2024-06-09T20:08

москва

ано "цифровые платформы"

происшествия

арсений щельцин

максут шадаев

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минцифры РФ поможет главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину в восстановлении после нападения, совершенного вчера вечером, заявил глава министерства Максут Шадаев."К сожалению, вчера вечером на нашего коллегу, главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, было совершено нападение. Арсений жив, но госпитализирован с ножевым ранением и был сегодня прооперирован. Друг Арсения, который был с ним, погиб на месте. …Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении. Рассчитываю, что виновные будут наказаны", - сказал Шадаев, его слова приведены в официальном Telegram-канале министерства.Министр отметил, что нередко встречается с Щельциным для обсуждения мер поддержки отрасли, последняя встреча была на прошлой неделе. Он также состоит в профильной ассоциации "Мы-ИТ", руководит комитетом по коммуникациям и продвижению."Выражаю соболезнования родным его друга, а самому Арсению желаю скорейшего выздоровления. Он очень отзывчивый, дружелюбный человек, который всю жизнь свою посвящает IT, помогает людям", - добавил министр.Ранее столичный главк МВД РФ сообщил РИА Новости, что полиция задержала мужчину, который в ночь на 8 июня в ходе потасовки убил ножом одного и ранил второго прохожего на северо-востоке Москвы. В частности, был задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство.

https://ria.ru/20240609/ranenie-1951800672.html

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москва, ано "цифровые платформы", происшествия, арсений щельцин, максут шадаев