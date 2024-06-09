Рейтинг@Mail.ru
Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 09.06.2024 (обновлено: 20:08 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/scheltsin-1951815326.html
Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении
Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении - РИА Новости, 09.06.2024
Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении
Минцифры РФ поможет главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину в восстановлении после нападения, совершенного вчера вечером, заявил глава министерства... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:50
2024-06-09T20:08
москва
ано "цифровые платформы"
происшествия
арсений щельцин
максут шадаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/31/1518603116_0:0:3513:1976_1920x0_80_0_0_a3642b56b3f61352561c116315663639.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минцифры РФ поможет главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину в восстановлении после нападения, совершенного вчера вечером, заявил глава министерства Максут Шадаев."К сожалению, вчера вечером на нашего коллегу, главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, было совершено нападение. Арсений жив, но госпитализирован с ножевым ранением и был сегодня прооперирован. Друг Арсения, который был с ним, погиб на месте. …Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении. Рассчитываю, что виновные будут наказаны", - сказал Шадаев, его слова приведены в официальном Telegram-канале министерства.Министр отметил, что нередко встречается с Щельциным для обсуждения мер поддержки отрасли, последняя встреча была на прошлой неделе. Он также состоит в профильной ассоциации "Мы-ИТ", руководит комитетом по коммуникациям и продвижению."Выражаю соболезнования родным его друга, а самому Арсению желаю скорейшего выздоровления. Он очень отзывчивый, дружелюбный человек, который всю жизнь свою посвящает IT, помогает людям", - добавил министр.Ранее столичный главк МВД РФ сообщил РИА Новости, что полиция задержала мужчину, который в ночь на 8 июня в ходе потасовки убил ножом одного и ранил второго прохожего на северо-востоке Москвы. В частности, был задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство.
https://ria.ru/20240609/ranenie-1951800672.html
https://ria.ru/20240609/scheltsin--1951814670.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/31/1518603116_0:0:3513:2636_1920x0_80_0_0_41dfcf1c0aeda25b53622ed20f86a1e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ано "цифровые платформы", происшествия, арсений щельцин, максут шадаев
Москва, АНО "Цифровые платформы", Происшествия, Арсений Щельцин, Максут Шадаев
Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении

Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" в восстановлении после нападения

© радио SputnikАрсений Щельцин
Арсений Щельцин
© радио Sputnik
Арсений Щельцин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минцифры РФ поможет главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину в восстановлении после нападения, совершенного вчера вечером, заявил глава министерства Максут Шадаев.
"К сожалению, вчера вечером на нашего коллегу, главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, было совершено нападение. Арсений жив, но госпитализирован с ножевым ранением и был сегодня прооперирован. Друг Арсения, который был с ним, погиб на месте. …Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении. Рассчитываю, что виновные будут наказаны", - сказал Шадаев, его слова приведены в официальном Telegram-канале министерства.
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Главу АНО "Цифровые платформы" ранили почти в сердце
Вчера, 17:34
Министр отметил, что нередко встречается с Щельциным для обсуждения мер поддержки отрасли, последняя встреча была на прошлой неделе. Он также состоит в профильной ассоциации "Мы-ИТ", руководит комитетом по коммуникациям и продвижению.
"Выражаю соболезнования родным его друга, а самому Арсению желаю скорейшего выздоровления. Он очень отзывчивый, дружелюбный человек, который всю жизнь свою посвящает IT, помогает людям", - добавил министр.
Ранее столичный главк МВД РФ сообщил РИА Новости, что полиция задержала мужчину, который в ночь на 8 июня в ходе потасовки убил ножом одного и ранил второго прохожего на северо-востоке Москвы. В частности, был задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Гендиректор "Цифровых Платформ" Щельцин подтвердил нападение на него
Вчера, 19:46
 
МоскваАНО "Цифровые платформы"ПроисшествияАрсений ЩельцинМаксут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала