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Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении
Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении - РИА Новости, 09.06.2024
Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении
Минцифры РФ поможет главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину в восстановлении после нападения, совершенного вчера вечером, заявил глава министерства... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:50
2024-06-09T19:50
2024-06-09T20:08
москва
ано "цифровые платформы"
происшествия
арсений щельцин
максут шадаев
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Минцифры РФ поможет главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину в восстановлении после нападения, совершенного вчера вечером, заявил глава министерства Максут Шадаев."К сожалению, вчера вечером на нашего коллегу, главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, было совершено нападение. Арсений жив, но госпитализирован с ножевым ранением и был сегодня прооперирован. Друг Арсения, который был с ним, погиб на месте. …Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении. Рассчитываю, что виновные будут наказаны", - сказал Шадаев, его слова приведены в официальном Telegram-канале министерства.Министр отметил, что нередко встречается с Щельциным для обсуждения мер поддержки отрасли, последняя встреча была на прошлой неделе. Он также состоит в профильной ассоциации "Мы-ИТ", руководит комитетом по коммуникациям и продвижению."Выражаю соболезнования родным его друга, а самому Арсению желаю скорейшего выздоровления. Он очень отзывчивый, дружелюбный человек, который всю жизнь свою посвящает IT, помогает людям", - добавил министр.Ранее столичный главк МВД РФ сообщил РИА Новости, что полиция задержала мужчину, который в ночь на 8 июня в ходе потасовки убил ножом одного и ранил второго прохожего на северо-востоке Москвы. В частности, был задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство.
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москва, ано "цифровые платформы", происшествия, арсений щельцин, максут шадаев
Москва, АНО "Цифровые платформы", Происшествия, Арсений Щельцин, Максут Шадаев
Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" Щельцину в восстановлении
Минцифры поможет главе "Цифровых платформ" в восстановлении после нападения
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Минцифры РФ поможет главе АНО "Цифровые платформы" Арсению Щельцину в восстановлении после нападения, совершенного вчера вечером, заявил глава
министерства Максут Шадаев.
"К сожалению, вчера вечером на нашего коллегу, главу АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, было совершено нападение. Арсений жив, но госпитализирован с ножевым ранением и был сегодня прооперирован. Друг Арсения, который был с ним, погиб на месте. …Мы обязательно поможем Арсению в восстановлении. Рассчитываю, что виновные будут наказаны", - сказал Шадаев, его слова приведены в официальном Telegram-канале министерства.
Министр отметил, что нередко встречается с Щельциным для обсуждения мер поддержки отрасли, последняя встреча была на прошлой неделе. Он также состоит в профильной ассоциации "Мы-ИТ", руководит комитетом по коммуникациям и продвижению.
"Выражаю соболезнования родным его друга, а самому Арсению желаю скорейшего выздоровления. Он очень отзывчивый, дружелюбный человек, который всю жизнь свою посвящает IT, помогает людям", - добавил министр.
Ранее столичный главк МВД РФ сообщил РИА Новости, что полиция задержала мужчину, который в ночь на 8 июня в ходе потасовки убил ножом одного и ранил второго прохожего на северо-востоке Москвы
. В частности, был задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в убийстве и покушении на убийство.