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Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин - РИА Новости, 09.06.2024
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14:01 09.06.2024 (обновлено: 14:07 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/saykin-1951771973.html
Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин
Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин - РИА Новости, 09.06.2024
Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин
Заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. – апрель 1990 г.) и... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:01
2024-06-09T14:07
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москва
московский городской совет народных депутатов
общество
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. – апрель 1990 г.) и спортсмен Валерий Сайкин скончался на 87-м году жизни, сообщили на сайте Федерации спортивной борьбы России. &quot;На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин&quot;, - сообщили в федерации.Сайкин с 1982 по 1986 год работал директором ПО "ЗиЛ". В январе 1986 года был избран председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов. В 1990 году Сайкин вступил в должность заместителя председателя Совета Министров РСФСР.
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рсфср, россия, москва, московский городской совет народных депутатов, общество, федерация спортивной борьбы россии
РСФСР, Россия, Москва, Московский городской Совет народных депутатов, Общество, Федерация спортивной борьбы России
Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

Зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин умер на 87-м году жизни

© РИА Новости / Борис Приходько | Перейти в медиабанкВалерий Сайкин
Валерий Сайкин - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Борис Приходько
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Валерий Сайкин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. – апрель 1990 г.) и спортсмен Валерий Сайкин скончался на 87-м году жизни, сообщили на сайте Федерации спортивной борьбы России.
«

"На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин", - сообщили в федерации.

Сайкин с 1982 по 1986 год работал директором ПО "ЗиЛ". В январе 1986 года был избран председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов. В 1990 году Сайкин вступил в должность заместителя председателя Совета Министров РСФСР.
 
РСФСРРоссияМоскваМосковский городской Совет народных депутатовОбществоФедерация спортивной борьбы России
 
 
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