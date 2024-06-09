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Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин
Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин - РИА Новости, 09.06.2024
Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин
Заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. – апрель 1990 г.) и... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:01
2024-06-09T14:01
2024-06-09T14:07
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. – апрель 1990 г.) и спортсмен Валерий Сайкин скончался на 87-м году жизни, сообщили на сайте Федерации спортивной борьбы России. "На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин", - сообщили в федерации.Сайкин с 1982 по 1986 год работал директором ПО "ЗиЛ". В январе 1986 года был избран председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов. В 1990 году Сайкин вступил в должность заместителя председателя Совета Министров РСФСР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин
Зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин умер на 87-м году жизни