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Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин - РИА Новости, 09.06.2024

Умер зампредседателя Совета министров РСФСР Валерий Сайкин

Заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. – апрель 1990 г.) и... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:01

2024-06-09T14:01

2024-06-09T14:07

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россия

москва

московский городской совет народных депутатов

общество

федерация спортивной борьбы россии

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель исполкома Московского городского совета народных депутатов (январь 1986 г. – апрель 1990 г.) и спортсмен Валерий Сайкин скончался на 87-м году жизни, сообщили на сайте Федерации спортивной борьбы России. "На 87-м году ушел из жизни заместитель председателя Совета Министров РСФСР, экс-мэр Москвы, двукратный победитель первенств СССР по классической борьбе Валерий Сайкин", - сообщили в федерации.Сайкин с 1982 по 1986 год работал директором ПО "ЗиЛ". В январе 1986 года был избран председателем исполкома Московского городского Совета народных депутатов. В 1990 году Сайкин вступил в должность заместителя председателя Совета Министров РСФСР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рсфср, россия, москва, московский городской совет народных депутатов, общество, федерация спортивной борьбы россии