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Главу АНО "Цифровые платформы" ранили почти в сердце - РИА Новости, 09.06.2024
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17:34 09.06.2024 (обновлено: 21:18 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ranenie-1951800672.html
Главу АНО "Цифровые платформы" ранили почти в сердце
Главу АНО "Цифровые платформы" ранили почти в сердце - РИА Новости, 09.06.2024
Главу АНО "Цифровые платформы" ранили почти в сердце
Главу автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсения Щельцина ранили ножом в район сердца во время конфликта на северо-востоке Москвы,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:34
2024-06-09T21:18
происшествия
москва
арсений щельцин
ано "цифровые платформы"
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главу автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсения Щельцина ранили ножом в район сердца во время конфликта на северо-востоке Москвы, сообщила его жена "Газете.Ru".По ее словам, нападавший набросился на их товарища по имени Иван.&quot;Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца&quot;, — рассказала женщина.По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре. Конфликт между двумя компаниями перерос в драку, один из участников которой набросился на оппонентов с ножом. Имена участников конфликта в ведомстве не уточнили. Один из пострадавших получил девять ударов и умер на месте, второго доставили в больницу с тремя ранениями. Подозреваемого — мужчину 1976 года рождения — задержали несколько часов спустя. Против него возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.Как позднее подтвердил источник РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевшие по делу — Арсений Щельцин, возглавляющий АНО "Цифровые платформы", и Иван Позняков. Подозреваемый в нападении — Роман Медведкин.
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происшествия, москва, арсений щельцин, ано "цифровые платформы"
Происшествия, Москва, Арсений Щельцин, АНО "Цифровые платформы"
Главу АНО "Цифровые платформы" ранили почти в сердце

Жена главы АНО "Цифровые платформы": Щельцина ранили почти в сердце

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главу автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсения Щельцина ранили ножом в район сердца во время конфликта на северо-востоке Москвы, сообщила его жена "Газете.Ru".
По ее словам, нападавший набросился на их товарища по имени Иван.
«

"Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца", — рассказала женщина.

По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре. Конфликт между двумя компаниями перерос в драку, один из участников которой набросился на оппонентов с ножом. Имена участников конфликта в ведомстве не уточнили. Один из пострадавших получил девять ударов и умер на месте, второго доставили в больницу с тремя ранениями.
Подозреваемого — мужчину 1976 года рождения — задержали несколько часов спустя. Против него возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как позднее подтвердил источник РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевшие по делу — Арсений Щельцин, возглавляющий АНО "Цифровые платформы", и Иван Позняков. Подозреваемый в нападении — Роман Медведкин.
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ПроисшествияМоскваАрсений ЩельцинАНО "Цифровые платформы"
 
 
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