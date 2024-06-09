https://ria.ru/20240609/ranenie-1951800672.html

Главу АНО "Цифровые платформы" ранили почти в сердце

Главу АНО "Цифровые платформы" ранили почти в сердце - РИА Новости, 09.06.2024

Главу АНО "Цифровые платформы" ранили почти в сердце

Главу автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсения Щельцина ранили ножом в район сердца во время конфликта на северо-востоке Москвы,... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T17:34

2024-06-09T17:34

2024-06-09T21:18

происшествия

москва

арсений щельцин

ано "цифровые платформы"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главу автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы" Арсения Щельцина ранили ножом в район сердца во время конфликта на северо-востоке Москвы, сообщила его жена "Газете.Ru".По ее словам, нападавший набросился на их товарища по имени Иван."Арсений был в шоке, пытался его как-то отогнать, как-то его защитить. Тоже получил три ножевых ранения. Одно почти до сердца", — рассказала женщина.По информации столичной прокуратуры, инцидент произошел в ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре. Конфликт между двумя компаниями перерос в драку, один из участников которой набросился на оппонентов с ножом. Имена участников конфликта в ведомстве не уточнили. Один из пострадавших получил девять ударов и умер на месте, второго доставили в больницу с тремя ранениями. Подозреваемого — мужчину 1976 года рождения — задержали несколько часов спустя. Против него возбудили уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.Как позднее подтвердил источник РИА Новости в правоохранительных органах, потерпевшие по делу — Арсений Щельцин, возглавляющий АНО "Цифровые платформы", и Иван Позняков. Подозреваемый в нападении — Роман Медведкин.

https://ria.ru/20240606/nozh-1950903458.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, арсений щельцин, ано "цифровые платформы"