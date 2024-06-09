https://ria.ru/20240609/pvo-1951767598.html

Российская ПВО сбила украинский военный вертолет Ми-8 и 66 беспилотников

Российская ПВО сбила украинский военный вертолет Ми-8 и 66 беспилотников - РИА Новости, 09.06.2024

Российская ПВО сбила украинский военный вертолет Ми-8 и 66 беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 66 беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:29

2024-06-09T13:29

2024-06-09T13:38

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8, 66 беспилотников и 13 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в воскресенье в пресс-службе Миноброны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки перехвачены 66 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 610 украинских военных самолетов, 276 вертолетов, 25 463 беспилотных летательных аппарата, 528 зенитных ракетных комплексов, 16 304 танка и других боевых бронированных машин, 1331 боевая машина реактивных систем залпового огня, 10 240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22 387 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, ми-8 амтш