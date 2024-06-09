https://ria.ru/20240609/pvo-1951755212.html
Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун-МД" и два беспилотника
Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун-МД" и два беспилотника - РИА Новости, 09.06.2024
Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун-МД" и два беспилотника
Российские системы ПВО сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 2 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:41
2024-06-09T11:41
2024-06-09T11:49
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 2 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Девятого июня текущего года в период с 09.30 до 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением управляемой ракеты "Нептун-МД" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО одна управляемая ракета "Нептун" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун-МД" и два беспилотника
Минобороны: ПВО сбила ракету "Нептун-МД" и два дрона над Белгородской областью