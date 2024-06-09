https://ria.ru/20240609/pvo-1951755212.html

Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун-МД" и два беспилотника

Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун-МД" и два беспилотника - РИА Новости, 09.06.2024

Над Белгородской областью сбили ракету "Нептун-МД" и два беспилотника

Российские системы ПВО сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 2 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:41

2024-06-09T11:41

2024-06-09T11:49

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинскую ракету "Нептун-МД" и 2 беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Девятого июня текущего года в период с 09.30 до 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением управляемой ракеты "Нептун-МД" и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дежурными средствами ПВО одна управляемая ракета "Нептун" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)