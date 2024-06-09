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Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ в Брянской области
Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ в Брянской области - РИА Новости, 09.06.2024
Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ в Брянской области
Российские системы ПВО минувшей ночью уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T07:45
2024-06-09T07:45
2024-06-09T07:51
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Брянская область
Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ в Брянской области
МО: силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ над территорией Брянской области