https://ria.ru/20240609/putin-1951782672.html

Путин встретится с участниками программы "Время Героев"

Путин встретится с участниками программы "Время Героев" - РИА Новости, 09.06.2024

Путин встретится с участниками программы "Время Героев"

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе планирует встретиться с участниками программы "Время Героев" и с учёными, которые получили мегагранты, он также... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:03

2024-06-09T15:03

2024-06-09T15:05

россия

владимир путин

общество

день россии

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе планирует встретиться с участниками программы "Время Героев" и с учёными, которые получили мегагранты, он также проведёт заседание совета по науке и образованию, а в день России, 12 июня, вручит государственные награды лауреатам госпремий и Героям труда. О графике главы государства сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия. Запланированы у президента и международные контакты.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, день россии