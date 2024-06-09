https://ria.ru/20240609/putin-1951782672.html
Путин встретится с участниками программы "Время Героев"
Путин встретится с участниками программы "Время Героев" - РИА Новости, 09.06.2024
Путин встретится с участниками программы "Время Героев"
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе планирует встретиться с участниками программы "Время Героев" и с учёными, которые получили мегагранты, он также... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:03
2024-06-09T15:03
2024-06-09T15:05
россия
владимир путин
общество
день россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе планирует встретиться с участниками программы "Время Героев" и с учёными, которые получили мегагранты, он также проведёт заседание совета по науке и образованию, а в день России, 12 июня, вручит государственные награды лауреатам госпремий и Героям труда. О графике главы государства сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия. Запланированы у президента и международные контакты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, день россии
Россия, Владимир Путин, Общество, День России
Путин встретится с участниками программы "Время Героев"
Путин на следующей неделе встретится с участниками программы "Время Героев"