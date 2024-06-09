"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России
Аналитик Бергман: в Европе начнется хаос, если США выйдут из противостояния с РФ
© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo LechugaАмериканские военнослужащие во время учений в Европе
Американские военнослужащие во время учений в Европе. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США на протяжении десятилетий хотели, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния с Россией, заявил американский аналитик Макс Бергман в интервью телеканалу CBS.
По его словам, конфликт на Украине позволил воплотить этот план в реальность.
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"Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут, и сейчас большинство стран-членов тратят больше двух процентов (ВВП на оборону. — Прим. ред.). Так что это потрясающие новости. <…> Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения", — заявил он.
С другой стороны, по словам аналитика, возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белым дом поставит Европу, которая все больше втягивается в конфронтацию с Россией, в затруднительное положение.
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"Начнется хаос, если США выйдут из игры и отстранятся", — заключил Бергман.
Ранее президент Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Глава государства подчеркнул, что это делается Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.