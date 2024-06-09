https://ria.ru/20240609/protivostoyanie-1951716709.html

"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России

"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России - РИА Новости, 09.06.2024

"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России

США на протяжении десятилетий хотели, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния с Россией, заявил американский аналитик Макс Бергман в... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T01:34

2024-06-09T01:34

2024-06-09T01:34

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США на протяжении десятилетий хотели, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния с Россией, заявил американский аналитик Макс Бергман в интервью телеканалу CBS.По его словам, конфликт на Украине позволил воплотить этот план в реальность."Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут, и сейчас большинство стран-членов тратят больше двух процентов (ВВП на оборону. — Прим. ред.). Так что это потрясающие новости. <…> Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения", — заявил он.С другой стороны, по словам аналитика, возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белым дом поставит Европу, которая все больше втягивается в конфронтацию с Россией, в затруднительное положение."Начнется хаос, если США выйдут из игры и отстранятся", — заключил Бергман.Ранее президент Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Глава государства подчеркнул, что это делается Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, европа, дональд трамп