Рейтинг@Mail.ru
"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/protivostoyanie-1951716709.html
"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России
"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России - РИА Новости, 09.06.2024
"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России
США на протяжении десятилетий хотели, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния с Россией, заявил американский аналитик Макс Бергман в... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T01:34
2024-06-09T01:34
в мире
сша
россия
европа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923076899_0:56:3441:1992_1920x0_80_0_0_926e060bdd46918ed18cc433ee80600b.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США на протяжении десятилетий хотели, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния с Россией, заявил американский аналитик Макс Бергман в интервью телеканалу CBS.По его словам, конфликт на Украине позволил воплотить этот план в реальность."Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут, и сейчас большинство стран-членов тратят больше двух процентов (ВВП на оборону. — Прим. ред.). Так что это потрясающие новости. &lt;…&gt; Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения", — заявил он.С другой стороны, по словам аналитика, возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белым дом поставит Европу, которая все больше втягивается в конфронтацию с Россией, в затруднительное положение."Начнется хаос, если США выйдут из игры и отстранятся", — заключил Бергман.Ранее президент Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Глава государства подчеркнул, что это делается Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html
https://ria.ru/20240607/ukraina-1951205175.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923076899_899:0:3441:1906_1920x0_80_0_0_e00aac7802bb5ef10873f8a3ccb348ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, европа, дональд трамп
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп
"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России

Аналитик Бергман: в Европе начнется хаос, если США выйдут из противостояния с РФ

© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo LechugaАмериканские военнослужащие во время учений в Европе
Американские военнослужащие во время учений в Европе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo Lechuga
Американские военнослужащие во время учений в Европе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. США на протяжении десятилетий хотели, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния с Россией, заявил американский аналитик Макс Бергман в интервью телеканалу CBS.
По его словам, конфликт на Украине позволил воплотить этот план в реальность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Глобалисты взвинтили ставки по Украине
6 июня, 08:00
"Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут, и сейчас большинство стран-членов тратят больше двух процентов (ВВП на оборону. — Прим. ред.). Так что это потрясающие новости. <…> Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения", — заявил он.
С другой стороны, по словам аналитика, возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белым дом поставит Европу, которая все больше втягивается в конфронтацию с Россией, в затруднительное положение.
«
"Начнется хаос, если США выйдут из игры и отстранятся", — заключил Бергман.
Ранее президент Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО. Глава государства подчеркнул, что это делается Западом с целью одурачить своих граждан и сохранить свое господствующее положение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Рядовой Райан спасает Зеленского. Запад защищал Украину в Нормандии
7 июня, 08:00
 
В миреСШАРоссияЕвропаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала