https://ria.ru/20240609/proisshestvie-1951759699.html

В ЕАО возбудили дело после падения горки, где пострадали семь человек

В ЕАО возбудили дело после падения горки, где пострадали семь человек - РИА Новости, 09.06.2024

В ЕАО возбудили дело после падения горки, где пострадали семь человек

Следователи в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после падения горки, в результате... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T12:21

2024-06-09T12:21

2024-06-09T12:21

происшествия

россия

хабаровский край

биробиджан

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ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Следователи в Еврейской автономной области возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после падения горки, в результате которого пострадали семь человек, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. "Следственным отделом по городу Биробиджан СУСК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия. В настоящее время допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий. Как ранее сообщала прокуратура автономии, в субботу на базе отдыха в ЕАО обрушилось перекрытие деревянной горки, когда на него забрались люди, чтобы сфотографироваться, в результате пострадали семь человек. Пострадавшие были доставлены в областную больницу Биробиджана с различными повреждениями, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240531/krokus-1949619674.html

https://ria.ru/20240513/ivanovo-1945640625.html

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происшествия, россия, хабаровский край, биробиджан