https://ria.ru/20240609/prodovolstvie-1951763032.html
В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в 17 странах
В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в 17 странах - РИА Новости, 09.06.2024
В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в 17 странах
Ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира, среди традиционно горячих точек — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T12:48
2024-06-09T12:48
2024-06-09T21:01
пмэф-2024
йемен
судан
южный судан
оон
фао
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_0:154:3053:1871_1920x0_80_0_0_2b00cb9b412b66f13d348a294f41f8ae.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира, среди традиционно горячих точек — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков на полях ПМЭФ. "Есть документ по числу голодающих — это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода. <...> Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира", — сказал Кобяков. Он отметил, что среди традиционно горячих точек голода — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, которые затронуты вооруженными конфликтами, негативными последствиями изменения климата, стихийными бедствиями. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization — ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом. В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240609/pmef-1951762279.html
https://ria.ru/20240305/gaza-1931205919.html
йемен
судан
южный судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817070088_50:0:2750:2025_1920x0_80_0_0_065000bb88d9de0d4ce8cd5e1fdfa9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йемен, судан, южный судан, оон, фао, в мире
ПМЭФ-2024, Йемен, Судан, Южный Судан, ООН, ФАО, В мире
В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в 17 странах
Эксперт Кобяков: ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира, среди традиционно горячих точек — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков на полях ПМЭФ.
"Есть документ по числу голодающих — это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода. <...> Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира", — сказал Кобяков.
Он отметил, что среди традиционно горячих точек голода — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, которые затронуты вооруженными конфликтами, негативными последствиями изменения климата, стихийными бедствиями.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization — ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом.
В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.