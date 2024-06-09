https://ria.ru/20240609/prodovolstvie-1951763032.html

В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в 17 странах

В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в 17 странах - РИА Новости, 09.06.2024

В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в 17 странах

Ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира, среди традиционно горячих точек — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T12:48

2024-06-09T12:48

2024-06-09T21:01

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира, среди традиционно горячих точек — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков на полях ПМЭФ. "Есть документ по числу голодающих — это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода. <...> Такой доклад вышел на днях, и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира", — сказал Кобяков. Он отметил, что среди традиционно горячих точек голода — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, которые затронуты вооруженными конфликтами, негативными последствиями изменения климата, стихийными бедствиями. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization — ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом. В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240609/pmef-1951762279.html

https://ria.ru/20240305/gaza-1931205919.html

йемен

судан

южный судан

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йемен, судан, южный судан, оон, фао, в мире