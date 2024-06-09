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На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран - РИА Новости, 09.06.2024
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21:30 09.06.2024 (обновлено: 21:48 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/pozhar-1951825608.html
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран - РИА Новости, 09.06.2024
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран
Подъемный кран загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T21:30
2024-06-09T21:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подъемный кран загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы. "На внешней стороне ТТК (в районе улицы Новая Башиловка, 3) произошло возгорание крана. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе возгорания затруднено, водителей просят выбирать пути объезда. Также сообщается, что информация о пострадавших уточняется.
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Сгоревший подъемный кран на Третьем транспортом кольце в Москве
В Москве на Третьем транспортом кольце сгорел подъемный кран, пострадавших нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран

На внешней стороне ТТК у улицы Новая Башиловка загорелся подъемный кран

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подъемный кран загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.
"На внешней стороне ТТК (в районе улицы Новая Башиловка, 3) произошло возгорание крана. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе возгорания затруднено, водителей просят выбирать пути объезда. Также сообщается, что информация о пострадавших уточняется.
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