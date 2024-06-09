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На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран

На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран - РИА Новости, 09.06.2024

На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран

Подъемный кран загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T21:30

2024-06-09T21:30

2024-06-09T21:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Подъемный кран загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе улицы Новая Башиловка, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы. "На внешней стороне ТТК (в районе улицы Новая Башиловка, 3) произошло возгорание крана. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение в районе возгорания затруднено, водителей просят выбирать пути объезда. Также сообщается, что информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20240525/dtp-1948277089.html

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Сгоревший подъемный кран на Третьем транспортом кольце в Москве В Москве на Третьем транспортом кольце сгорел подъемный кран, пострадавших нет. 2024-06-09T21:30 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва