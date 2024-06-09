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В селе Новороссийска локализовали пожар на мусорном полигоне
В селе Новороссийска локализовали пожар на мусорном полигоне - РИА Новости, 09.06.2024
В селе Новороссийска локализовали пожар на мусорном полигоне
Спасатели локализовали пожар на мусорном полигоне в селе Новороссийска, где огонь распространился на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил глава города... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:37
2024-06-09T19:37
2024-06-09T20:10
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на мусорном полигоне в селе Новороссийска, где огонь распространился на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщил глава города Андрей Кравченко. В воскресенье краевой ГУ МЧС информировал о возгорании мусорного полигона в селе Борисовка города Новороссийска. Примерная площадь пожара составила 1000 квадратных метров. "На месте задействованы 20 единиц спецтехники и 50 человек. Пламя локализовано. Угрозы распространения в сторону леса и жилого сектора нет. Идёт пролив водой", - написал в Telegram-канале Кравченко.
https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html
новороссийск
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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В селе Новороссийска локализовали пожар на мусорном полигоне
Кравченко: в Борисовке Новороссийска локализовали пожар на мусорном полигоне