https://ria.ru/20240609/pozhar-1951811444.html

В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон

В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 09.06.2024

В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон

Мусорный полигон горит в селе Новороссийска на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T19:15

2024-06-09T19:15

2024-06-09T19:20

происшествия

новороссийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Мусорный полигон горит в селе Новороссийска на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани. По данным ведомства, пожар начался в воскресенье вечером в селе Борисовка города Новороссийска. "Установлено, что происходит загорание мусорного полигона… Ориентировочная площадь (пожара - ред.) около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечено 34 человека и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html

новороссийск

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2024

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происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)