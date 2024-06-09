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В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 09.06.2024
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19:15 09.06.2024 (обновлено: 19:20 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/pozhar-1951811444.html
В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон
В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 09.06.2024
В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон
Мусорный полигон горит в селе Новороссийска на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:15
2024-06-09T19:20
происшествия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Мусорный полигон горит в селе Новороссийска на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани. По данным ведомства, пожар начался в воскресенье вечером в селе Борисовка города Новороссийска. "Установлено, что происходит загорание мусорного полигона… Ориентировочная площадь (пожара - ред.) около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечено 34 человека и 18 единиц техники.
https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html
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происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон

ГУ МЧС: в селе Борисовка Новороссийска загорелся мусорный полигон

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramМесто пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. 9 июня 2024
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Место пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. 9 июня 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Мусорный полигон горит в селе Новороссийска на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани.
По данным ведомства, пожар начался в воскресенье вечером в селе Борисовка города Новороссийска.
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"Установлено, что происходит загорание мусорного полигона… Ориентировочная площадь (пожара - ред.) около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечено 34 человека и 18 единиц техники.
 
ПроисшествияНовороссийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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