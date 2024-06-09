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В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон
В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 09.06.2024
В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон
Мусорный полигон горит в селе Новороссийска на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:15
2024-06-09T19:15
2024-06-09T19:20
происшествия
новороссийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 9 июн – РИА Новости. Мусорный полигон горит в селе Новороссийска на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС Кубани. По данным ведомства, пожар начался в воскресенье вечером в селе Борисовка города Новороссийска. "Установлено, что происходит загорание мусорного полигона… Ориентировочная площадь (пожара - ред.) около 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечено 34 человека и 18 единиц техники.
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происшествия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новороссийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В селе Новороссийска загорелся мусорный полигон
ГУ МЧС: в селе Борисовка Новороссийска загорелся мусорный полигон